Литва может полностью остановить экспорт калия из Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что с расширением санкций ЕС против Беларуси экспорт удобрений через порт Клайпеды может быть полностью остановлен. Этот вопрос планируется обсудить в сентябре текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi .

По данным издания, Литва уже официально представила Евросоюзу предложения по расширению секторальных санкций против Беларуси, включая продукцию "Беларуськалия", которая экспортируются через Клайпедский порт.

Ландсбергис допустил возможность полного прекращения экспорта белорусских удобрений через Литву. "Можно полностью остановить экспорт. Настоящие переговоры еще не начались, поэтому говорить об этом рано", - уточнил он.

Министр добавил, что вопрос расширения санкций против Беларуси планируется рассмотреть в сентябре.