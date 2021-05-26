Новые санкции против Беларуси могут затронуть экспорт калия, - Bloomberg
Европейский союз до июня намерен ввести новый пакет секторальных санкций против Беларуси. Он может затронуть поставки калийных удобрений, которые являются одной из основных статей белорусского экспорта.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
Сообщается, что европейские лидеры обсуждают адресные экономические санкции против Беларуси. А калийная промышленность может попасть под удар, поскольку в ней наиболее активны государственные предприятия.
В частности, "Беларуськалий" является одним из мировых лидеров по производству удобрений. Например, в прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 млрд долларов. Пошлины на экспорт и налоги этого предприятия составляют до 10% бюджета Беларуси.
Кроме того, рассматривается полный запрет на контакты европейских компаний с белорусскими.
Напомним, ранее сообщалось, что новые санкции против Беларуси будут вводить за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и последовавшим за ней задержанием бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
Также сообщалось, что США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками.