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Литва може повністю зупинити експорт калію з Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що з розширенням санкцій ЄС проти Білорусі експорт добрив через порт Клайпеди може бути повністю зупинений. Це питання планується обговорити у вересні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

За даними видання, Литва вже офіційно представила Євросоюзу пропозиції щодо розширення секторальних санкцій проти Білорусі, включаючи продукцію" Білоруськалія", яка експортуються через Клайпедський порт.

Ландсбергіс допустив можливість повного припинення експорту білоруських добрив через Литву. "Можна повністю зупинити експорт. Справжні переговори ще не почалися, тому говорити про це рано", - уточнив він.

Міністр додав, що питання розширення санкцій проти Білорусі планується розглянути у вересні.

Нагадаємо, наприкінці травня агентство Bloomberg повідомляло про можливість включення до санкційного пакету проти Білорусі постачання калійних добрив.

Зазначимо, раніше Ландсбергіс заявив про готовність Литви підняти питання введення нових санкцій проти Білорусі, якщо потік мігрантів не припиниться.

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