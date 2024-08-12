Литва на початку осені передасть Україні перші FPV-дрони

Україна отримає перші FPV-безпілотники литовського виробництва, ймовірно, у в другій половині вересня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, якого цитує місцеве видання LRT.
Як нагадує видання, минулого тижня Міністерство оборони Литви заявило, що бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування відомства у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну. Варто додати й те, що це була друга спроба, оскільки перший тест БпЛА не пройшли.
БпЛА восьми литовських компаній випробовувалися в Україні у два етапи, і технічні проблеми виникли на початковому етапі польотів в оперативному середовищі.
Кащюнас заявив, що Литва також розглядає можливість закупівлі БпЛА у виробників, які пройшли випробування.
Він додав, що наразі планується поставка Україні безпілотників литовського виробництва на суму 5 мільйонів євро і виділити до 3 мільйонів євро на потреби Збройних сил Литви. Решта коштів в рамках програми на 10 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю розвідувальних безпілотників для України.
На початку липня Литва підписала контракти на 36 млн євро на придбання різних типів безпілотників у литовських, латвійських та естонських виробників. Міноборони очікує, що більшість дронів буде поставлена цієї осені, а решта прибуде на початку 2025 року.
Загалом Литва є одним із союзників України, який підтримує нас не лише у гуманітарній сфері, але й у військові. Наприклад, у червні вона передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.
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