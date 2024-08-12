Литва в начале осени передаст Украине первые FPV-дроны

Украина получит первые FPV-беспилотники литовского производства, вероятно, во второй половине сентября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, которого цитирует местное издание LRT.
Как напоминает издание, на прошлой неделе Министерство обороны Литвы заявило, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания ведомства во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину. Стоит добавить и то, что это была вторая попытка, поскольку первый тест БпЛА не прошли.
БпЛА восьми литовских компаний испытывались в Украине в два этапа, и технические проблемы возникли на начальном этапе полетов в оперативной среде.
Кащюнас заявил, что Литва также рассматривает возможность закупки БпЛА у производителей, которые прошли испытания.
Он добавил, что сейчас планируется поставка Украине беспилотников литовского производства на сумму 5 миллионов евро и выделить до 3 миллионов евро на нужды Вооруженных сил Литвы. Остальные средства в рамках программы на 10 миллионов евро будут направлены на закупку разведывательных беспилотников для Украины.
В начале июля Литва подписала контракты на 36 млн евро на приобретение различных типов беспилотников у литовских, латвийских и эстонских производителей. Минобороны ожидает, что большинство дронов будет поставлено этой осенью, а остальные прибудут в начале 2025 года.
В целом Литва является одним из союзников Украины, который поддерживает нас не только в гуманитарной сфере, но и в военной. Например, в июне она передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.
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