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В Україні успішно завершилися випробування дронів від 5 литовських виробників

Середа 07 серпня 2024 19:59
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В Україні успішно завершилися випробування дронів від 5 литовських виробників Ілюстративне фото: на війні в Україні випробували дрони литовських компаній (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні пройшли успішне випробування дрони від п’яти литовських компаній. Тепер з виробниками планують укласти контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Як розповіли у відомстві, в Україні пройшли повторні випробування дронів від п’яти литовських виробників в умовах, наближених до бойового застосування. Під час випробувань дрони було вдосконалено згідно з коментарями української сторони після перших випробувань.

Тепер литовські виробники, які брали участь у випробуваннях, отримають запрошення подати фінальні пропозиції та можуть отримати контракти.

"Українці діляться своїм досвідом застосування безпілотників на полі бою, випробовують дрони наших виробників і потім, обравши найбільш відповідні потребам варіанти, укладатимуть контракти з компаніями-виробниками. Це чудовий стимул і великий крок вперед для наших виробників безпілотників", - розповів міністр оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Також повідомляється, що на підтримку України буде передано дрони литовських виробників загальною вартістю 5 млн євро, і такі ж безпілотники закуплять для литовської армії на 3 млн євро.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Литві волонтери та Грібаускайте розпочали збір коштів на дрони для України.

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Литва Дрони Війна в Україні
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