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Литва планує продовжити обмеження для росіян та білорусів на в'їзд до країни

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Литви пропонує продовжити на рік обмеження на в'їзд для громадян Росії та Білорусі, які діяли до травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 15min.

При цьому МЗС запропонувало посилити заходи для білорусів. У випадках, коли білоруські громадяни прибуватимуть за шенгенською візою, проводитиметься додаткова оцінка ризиків, пов'язаних із загрозою їхнього прибуття для державної політики, внутрішньої безпеки, здоров'я населення або міжнародних відносин.

Прикордонники також ухвалять рішення про подальший огляд громадянина Білорусі на другій лінії контролю в пунктах пропуску, тоді як для громадян Росії такий індивідуальний додатковий поглиблений додатковий огляд уже проводиться.

Видача віз як для росіян, так і для білорусів наразі обмежена. Виняток становлять члени сімей громадян Литви або інших країн Європейського союзу, члени екіпажів міжнародних вантажних і пасажирських транспортних суден, гуманітарні гості та члени їхніх сімей.

Ставлення Литви до Росії

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що метою російського диктатора Володимира Путіна є не лише поразка України, а й довгострокова конфронтація із Заходом.

У школах Литви скорочується кількість охочих вивчати російську мову як другу іноземну. В уряді сподіваються, що за десять років такий вибір залишиться лише у кількох навчальних закладах.

Також Литва та Польща запланували проведення спільних військових навчань у Сувалкському коридорі. Розташування цієї зони дуже вразливе у разі теоретичної агресії Росії на східному фланзі НАТО.

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