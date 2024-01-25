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Литва планирует продлить ограничения для россиян и белорусов на въезд в страну

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Литвы предлагает продлить на год действующие до мая ограничения на въезд для граждан России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15min.

При этом МИД предложил ужесточить меры для белорусов. В случаях, когда белорусские граждане будут прибывать по шенгенской визе, будет проводиться дополнительная оценка рисков, связанных с угрозой их прибытия для государственной политики, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

Пограничники также примут решение о дальнейшем досмотре гражданина Беларуси на второй линии контроля в пунктах пропуска, в то время как для граждан России такой индивидуальный дополнительный углубленный досмотр уже проводится.

Выдача виз как для россиян, так и для белорусов в настоящее время ограничена. Исключение составляют члены семей граждан Литвы или других стран Европейского союза, члены экипажей международных грузовых и пассажирских транспортных судов, гуманитарные гости и члены их семей.

Отношение Литвы к России

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что целью российского диктатора Владимира Путина является не только поражение Украины, но и долгосрочная конфронтация с Западом.

В школах Литвы сокращается количество желающих изучать русский язык как второй иностранный. В правительстве надеются, что через десять лет такой выбор останется только в нескольких учебных заведениях.

Также Литва и Польша запланировали проведение совместных военных учений в Сувалкском коридоре. Расположение этой зоны очень уязвимо в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО.

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