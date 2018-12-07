ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Литва планує розширити участь у реалізації інфраструктурних проектів в Авдіївці, - Порошенко

Новини » Політика    07.12.2018 - 13:39
Литва планує розширити участь у реалізації інфраструктурних проектів в Авдіївці, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко та Даля Грібаускайте (twitter.com/poroshenko)

Литва взяла під свій патронат питання відновлення інфраструктури Авдіївки

Литва планує розширити участь у реалізації інфраструктурних проектів в Авдіївці (Донецька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка у Twitter.

Так, у ході спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте Порошенко заявив, що Литва одною з перших відгукнулась на його звернення до держав-членів Євросоюзу взяти під свій патронат питання відновлення інфраструктури зруйнованих російською агресією населених пунктів на Донбасі.

"Вже наступного року Литва планує розширити свою практичну участь у реалізації відповідних проектів у м. Авдіївка. Щиро вдячні за цю важливу допомогу", - заявив він.

Литва планує розширити участь у реалізації інфраструктурних проектів в Авдіївці, - Порошенко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко запропонував зробити населені пункти Донбасу підшефними іншим країнам. За словами Порошенка, українські дипломати займуться залученням країн Європейського союзу до відновлення зруйнованого Донбасу

Крім того, Порошенко наголошував на важливості залучення гуманітарної допомоги для відновлення Донбасу.

Порошенко вручив Грібаускайте орден Свободи Порошенко закликав Захід ввести нові санкції проти РФ за прикладом Литви
Новини України Порошенко ПетроАвдіївкаЛитва
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся