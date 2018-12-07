Литва планує розширити участь у реалізації інфраструктурних проектів в Авдіївці, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко та Даля Грібаускайте (twitter.com/poroshenko)

Литва взяла під свій патронат питання відновлення інфраструктури Авдіївки

Литва планує розширити участь у реалізації інфраструктурних проектів в Авдіївці (Донецька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка у Twitter.

Так, у ході спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте Порошенко заявив, що Литва одною з перших відгукнулась на його звернення до держав-членів Євросоюзу взяти під свій патронат питання відновлення інфраструктури зруйнованих російською агресією населених пунктів на Донбасі.

"Вже наступного року Литва планує розширити свою практичну участь у реалізації відповідних проектів у м. Авдіївка. Щиро вдячні за цю важливу допомогу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко запропонував зробити населені пункти Донбасу підшефними іншим країнам. За словами Порошенка, українські дипломати займуться залученням країн Європейського союзу до відновлення зруйнованого Донбасу.

Крім того, Порошенко наголошував на важливості залучення гуманітарної допомоги для відновлення Донбасу.