Литва планує розширити санкції щодо РФ

Фото: Лінас Лінкявічус (flickr.com/nato)

Санкції готуються ротив росіян, яких звинувачують у порушенні прав людини

Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, обвинувачених у порушеннях прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса, йдеться про заморозку майна осіб, що знаходиться в країні. Відповідний законопроект підготує уряд Литви.

Документ повинен створити правові механізми для заморожування коштів російських підприємців і посадових осіб, що знаходяться під санкціями.

Як повідомив Лінкявічюс, кабмін Литви підтримує введення таких санкцій, однак його не влаштовує той варіант законопроекту, який пропонувався Сейму раніше. Також глава МЗС Литви додав, що раніше аналогічні механізми санкцій сейму Литви запропонували розглянути опозиційні консерватори і ліберали.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело санкції проти підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля - Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна.