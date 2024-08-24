Литва передасть Україні понад 5 тисяч дронів до кінця осені, - прем'єр

За її словами, новий пакет допомоги Україні від Литви прибуде найближчим часом. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронове та інше спорядження, а також боєприпаси.

"На додачу ми виділяємо 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми сподіваємось надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - зазначила Шимоніте.

Також вона додала, що литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно.

"Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план", - наголосила прем'єр Литви.