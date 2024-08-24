Литва передаст Украине более 5 тысяч дронов до конца осени, - премьер

До конца осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов в рамках военной помощи.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с президентами Украины и Польши в Киеве, сообщает РБК-Украина
По ее словам, новый пакет помощи Украине от Литвы прибудет в ближайшее время. Он будет включать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, антидроновое и другое снаряжение, а также боеприпасы.
"Вдобавок мы выделяем 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования для Украины. До конца осени мы надеемся передать более 5 тысяч дронов литовского производства", - отметила Шимоните.
Также она добавила, что литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на помощь Украине ежегодно.
"Мое правительство не только обеспечит это, но и перевыполнит этот план", - подчеркнула премьер Литвы.
Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.
Также в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.
А в апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.
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