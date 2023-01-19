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Литва передасть Україні два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримає від Литви два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70 у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8", - написав він.

За його словами, загальна сума пакету військової допомоги для України складатиме близько 125 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва планує надати Україні системи ППО та зенітні системи. Пізніше стало відомо, що Україна отримає від Литви зенітні установки L70.

До того ж, Литва хоче надати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками.

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ЛитваВійськова допомога