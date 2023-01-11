Литва передасть Україні ППО та зенітні системи, - Зеленський
Литва планує надати для українських військових системи протиповітряної оборони та зенітні системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседи на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та лідером Польщі Анджеєм Дудою у Львові.
Науседа розповів, що приїхав на зустріч з Зеленським з добрими новинами. Вони стосувалися передачі Україні озброєння та систем ППО. Окрім цього глава Литви згадав про зустріч з Зеленським незадовго до війни.
"Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно розпочне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - сказав президент Литви.
В свою чергу Володимир Зеленський подякував за рішення передати озброєння.
Однак ні президент України ні президент Литви не назвали марки зброї.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
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