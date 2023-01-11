ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва передасть Україні ППО та зенітні системи, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Середа 11 січня 2023 16:52
Литва передасть Україні ППО та зенітні системи, - Зеленський Фото: Литва передасть Україні зброю (pixabay)
Автор: Наталія Кава

Литва планує надати для українських військових системи протиповітряної оборони та зенітні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседи на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та лідером Польщі Анджеєм Дудою у Львові.

Науседа розповів, що приїхав на зустріч з Зеленським з добрими новинами. Вони стосувалися передачі Україні озброєння та систем ППО. Окрім цього глава Литви згадав про зустріч з Зеленським незадовго до війни.

"Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно розпочне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - сказав президент Литви.

В свою чергу Володимир Зеленський подякував за рішення передати озброєння.

Однак ні президент України ні президент Литви не назвали марки зброї.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Зброя в Україні
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня