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Литва передасть Україні 36 ЗРК для збиття іранських дронів

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть протидіяти іранським безпілотникам. При цьому Вільнюс підготував 15 інструкторів ЗРК, які навчатимуть українських військових.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Ukraine Media Centre.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України і готувати українських військових. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам", - заявив він.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Литва підготувала інструкторів, які погодилися на території України навчити українських військових.

"Хочу відзначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто, вони тренують тренерів. І це потім дає нам можливість, щоб наші українські інструктори навчені в Литві продовжували готувати наші екіпажі вже тут", - заявив він.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до України із робочим візитом.

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ЛитваОлексій РезніковЗРКВійськова допомогаВійна Росії проти України