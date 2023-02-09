Литва передасть Україні 36 ЗРК для збиття іранських дронів

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України і готувати українських військових. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам", - заявив він.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Литва підготувала інструкторів, які погодилися на території України навчити українських військових.

"Хочу відзначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто, вони тренують тренерів. І це потім дає нам можливість, щоб наші українські інструктори навчені в Литві продовжували готувати наші екіпажі вже тут", - заявив він.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до України із робочим візитом.

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