Міністр оборони Литви приїхав до України та зустрівся з Резніковим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков повідомив, що сьогодні зустрівся зі своїм литовським колегою, який вже вдруге прибув до України з початку повномаштабного вторгнення Росії.

"Сьогодні ми знову зустрілися та узгодили подальші кроки, щоб побороти терористичну державу. Україна стоїть поруч з Литвою. Литва поруч з Україною", - наголосив український міністр.

Крім того, він зазначив, що Анушаускас був першим міністром оборони, який відвідав Україну на початку російського вторгнення.