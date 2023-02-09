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Литва передаст Украине 36 ЗРК для сбивания иранских дронов

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут противодействовать иранским беспилотникам. При этом Вильнюс подготовил 15 инструкторов ЗРК, которые будут обучать украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Ukraine Media Centre.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины и готовить украинских военных. Также мы передаем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут эффективно противодействовать дронам", - заявил он.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Литва подготовила инструкторов, которые согласились на территории Украины обучить украинских военных.

"Хочу отметить важность того, что литовская сторона готовит не просто операторов ЗРК, а именно инструкторов, которые потом смогут научить наших военных. То есть, они тренируют тренеров. И это потом дает нам возможность, чтобы наши украинские инструкторы обученные в Литве продолжали готовить наши экипажи уже здесь", - заявил он.

Напомним, вчера министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прибыл в Украину с рабочим визитом.

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