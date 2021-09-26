Литва передаст украинской армии амуницию на 677 тысяч евро

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса. Общая сумма снаряжения составит более 677 тысяч евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klaipeda Diena.
Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.
Согласно документу, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 тысяч 801 евро и столько же баллистических поясов за 59 тысяч 290 евро.
"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", - пишет издание.
Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.
Ранее сообщалось, что Литва передала украинской армии 1 миллион единиц боеприпасов.