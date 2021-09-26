Литва передасть українській армії амуніцію на 677 тисяч євро

Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад 677 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Klaipeda Diena.
Міноборони вже підготувало відповідний проект постанови уряду.
Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на 617 тисяч 801 євро і стільки ж балістичних поясів за 59 тисяч 290 євро.
"Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників Уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни", - пише видання.
Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.
Раніше повідомлялося, що Литва передала українській армії 1 мільйон одиниць боєприпасів.