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Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов

Новости » Общество    11.06.2019 - 19:44
Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов
Иллюстративное фото (delfi.lt)

Стоимость покупки передаваемого оружия составляет 255,5 тыс. евро

Литва передала украинской армии 1 миллион единиц боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что самолет Вооруженных сил Украины 10 июня вывез из Литвы почти миллион единиц боеприпасов, которые армия Литвы больше не использует. Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло в начале февраля. Стоимость покупки передаваемого оружия составляет 255,5 тыс. евро, сообщило Минобороны Литвы.

"Передача имущества - часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Кроме того, отмечается, что Литва и раньше передавала Украине патроны, некоторые элементы вооружений. Первый раз такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым.

Напомним, ранее сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступления Советского союза против крымских татар в 1944 году.

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