Литва передаст украинской армии амуницию на 677 тысяч евро

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса. Общая сумма снаряжения составит более 677 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klaipeda Diena .

Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Согласно документу, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 тысяч 801 евро и столько же баллистических поясов за 59 тысяч 290 евро.

"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", - пишет издание.

Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.