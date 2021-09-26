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Литва передаст украинской армии амуницию на 677 тысяч евро

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Воскресенье 26 сентября 2021 16:23
Литва передаст украинской армии амуницию на 677 тысяч евро Фото: Литва передаст снаряжение для украинской армии (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса. Общая сумма снаряжения составит более 677 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klaipeda Diena.

Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Согласно документу, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 тысяч 801 евро и столько же баллистических поясов за 59 тысяч 290 евро.

"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", - пишет издание.

Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.

Ранее сообщалось, что Литва передала украинской армии 1 миллион единиц боеприпасов.

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