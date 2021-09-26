ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Литва передасть українській армії амуніцію на 677 тисяч євро

Новость на русском →
Неділя 26 вересня 2021 16:23
Литва передасть українській армії амуніцію на 677 тисяч євро Фото: Литва передасть спорядження для української армії (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад 677 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Klaipeda Diena.

Міноборони вже підготувало відповідний проект постанови уряду.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на 617 тисяч 801 євро і стільки ж балістичних поясів за 59 тисяч 290 євро.

"Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників Уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни", - пише видання.

Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.

Раніше повідомлялося, що Литва передала українській армії 1 мільйон одиниць боєприпасів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Литва
NEWS
Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси
Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом