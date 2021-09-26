Литва передасть українській армії амуніцію на 677 тисяч євро

Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад 677 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Klaipeda Diena .

Міноборони вже підготувало відповідний проект постанови уряду.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на 617 тисяч 801 євро і стільки ж балістичних поясів за 59 тисяч 290 євро.

"Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників Уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни", - пише видання.

Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.