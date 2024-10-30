Литва передала Україні нову партію військової допомоги
Литва у середу, 30 жовтня, передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшли, зокрема, снаряди, міномети та генератори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
"Литва продовжує підтримувати Україну. Цього тижня важлива військова підтримка - генератори, боєприпаси, міномети тощо - надійде до Збройних Сил України, щоб вони були добре оснащені для боротьби з ворогом цієї зими", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що у відповідь на запити України Литва вже передала цього року 155-мм артснаряди, бронетранспортери M113, системи захисту від дронів, зимове спорядження та теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, навантажувач, складні ліжка тощо.
З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.
Lithuania continues to stand strong with Ukraine. This week, essential military support – generators, ammunition, mortar shells and more – will reach the Ukrainian Armed Forces, ensuring they are well equipped to fight against the enemy this winter.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2z8GgncNn2— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) October 30, 2024
Допомога Україні від Литви
Нагадаємо, у серпні Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
Пізніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.
Також нещодавно повідомлялося, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 мільйони євро у 2024 році.
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