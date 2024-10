Литва передала Україні нову партію військової допомоги

"Литва продовжує підтримувати Україну. Цього тижня важлива військова підтримка - генератори, боєприпаси, міномети тощо - надійде до Збройних Сил України, щоб вони були добре оснащені для боротьби з ворогом цієї зими", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що у відповідь на запити України Литва вже передала цього року 155-мм артснаряди, бронетранспортери M113, системи захисту від дронів, зимове спорядження та теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, навантажувач, складні ліжка тощо.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

Lithuania continues to stand strong with Ukraine. This week, essential military support – generators, ammunition, mortar shells and more – will reach the Ukrainian Armed Forces, ensuring they are well equipped to fight against the enemy this winter.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2z8GgncNn2