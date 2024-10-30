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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Середа 30 жовтня 2024 18:32
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Литва передала Україні нову партію військової допомоги Фото: Литва передала Україні нову партію військової допомоги (x.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Тетяна Степанова

Литва у середу, 30 жовтня, передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшли, зокрема, снаряди, міномети та генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Литва продовжує підтримувати Україну. Цього тижня важлива військова підтримка - генератори, боєприпаси, міномети тощо - надійде до Збройних Сил України, щоб вони були добре оснащені для боротьби з ворогом цієї зими", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що у відповідь на запити України Литва вже передала цього року 155-мм артснаряди, бронетранспортери M113, системи захисту від дронів, зимове спорядження та теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, навантажувач, складні ліжка тощо.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, у серпні Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Пізніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Також нещодавно повідомлялося, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 мільйони євро у 2024 році.

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