Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Україна отримала нову партію військової допомоги від Литви у середу, 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Як повідомили у відомстві, Литва передала українським військам навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка.
За інформацією литовського Міноборони, у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:
З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 млрд євро.
Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
Днями прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.
Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.
А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.
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