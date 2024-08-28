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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Фото: Литва передала Україні нову партію військової допомоги (kam.lt)
Автор: Тетяна Степанова

Україна отримала нову партію військової допомоги від Литви у середу, 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як повідомили у відомстві, Литва передала українським військам навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка.

За інформацією литовського Міноборони, у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:

  • 155-мм боєприпаси;
  • бронетранспортери М577;
  • бронетранспортери М113;
  • системи протидії безпілотникам;
  • зимове спорядження та комплекти теплого одягу;
  • боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав";
  • системи дистанційного підриву RISE-1;
  • генератори;
  • деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос";
  • навантажувачі;
  • причепи;
  • розкладні ліжка;
  • інше допоміжне обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 млрд євро.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Днями прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.

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