Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Як повідомили у відомстві, Литва передала українським військам навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка.

За інформацією литовського Міноборони, у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:

155-мм боєприпаси;

бронетранспортери М577;

бронетранспортери М113;

системи протидії безпілотникам;

зимове спорядження та комплекти теплого одягу;

боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав";

системи дистанційного підриву RISE-1;

генератори;

деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос";

навантажувачі;

причепи;

розкладні ліжка;

інше допоміжне обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 млрд євро.