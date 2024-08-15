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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Фото: Литва передала Україні нову партію військової допомоги (kam.lt)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 15 серпня, Литва передала Україні нову партію військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.

Там також додали, що в рамках нового пакета допомоги впродовж серпня Україна отримає від Литви:

  • 14 бронетранспортерів М113;
  • пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами;
  • системи боротьби з безпілотниками;
  • індивідуальні протидронові глушники;
  • всюдиходи із запчастинами;
  • гвинтівки;
  • боєприпаси;
  • димові заряди.

За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.

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ЛитваДопомога УкраїніВійськова допомога