В четверг, 15 августа, Литва передала Украине новую партию военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Как отметили в ведомстве, Украина получила от Литвы погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии.
Там также добавили, что в рамках нового пакета помощи в течение августа Украина получит от Литвы:
По данным литовского Минобороны, с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 641 млн евро. А общая поддержка Украины со стороны превысила 1 млрд евро.
Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.
Также в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.
А в апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.
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