Литва передала Україні нову партію військової допомоги
У четвер, 15 серпня, Литва передала Україні нову партію військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Як зазначили у відомстві, Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.
Там також додали, що в рамках нового пакета допомоги впродовж серпня Україна отримає від Литви:
- 14 бронетранспортерів М113;
- пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами;
- системи боротьби з безпілотниками;
- індивідуальні протидронові глушники;
- всюдиходи із запчастинами;
- гвинтівки;
- боєприпаси;
- димові заряди.
За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.
Допомога Україні від Литви
Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.
А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.
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