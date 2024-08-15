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Литва передала Украине новую партию военной помощи

Четверг 15 августа 2024 21:39
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Литва передала Украине новую партию военной помощи Фото: Литва передала Украине новую партию военной помощи (kam.lt)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 15 августа, Литва передала Украине новую партию военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, Украина получила от Литвы погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии.

Там также добавили, что в рамках нового пакета помощи в течение августа Украина получит от Литвы:

  • 14 бронетранспортеров М113;
  • пусковые комплексы ПВО малой дальности с ракетами;
  • системы борьбы с беспилотниками;
  • индивидуальные противодроновые глушители;
  • вездеходы с запчастями;
  • винтовки;
  • боеприпасы;
  • дымовые заряды.

По данным литовского Минобороны, с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 641 млн евро. А общая поддержка Украины со стороны превысила 1 млрд евро.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Также в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

А в апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.

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