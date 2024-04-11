Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. У четвер, 11 квітня, в Україну надійшли безпілотники, генератори і розкладачки для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.
"Литва підтримує Україну безперервно. Ми допомагаємо Україні всім, чим можемо, і шукаємо способи збільшити нашу допомогу. Зброя і техніка, що поставляються нами і нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.
Відомство зазначає, що у відповідь на прохання України Литва вже поставила цьогоріч 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери M577, системи захисту від дронів, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі патронів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, а також систему дистанційного підриву RISE-1.
"Підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і вже становить один мільярд євро. Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже було надано близько 84 мільйонів євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти таку динаміку підтримки", - йдеться в повідомленні відомства.
Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО.
У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявляв президент Ґітанас Науседа.
А на початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету виділять 2 млн євро.
Напередодні до Києва завітав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас і зустрівся з Зеленським.
Крім того, Литва надасть Україні підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури.
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