Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В четверг, 11 апреля, в Украину поступили беспилотники, генераторы и раскладушки для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
"Литва поддерживает Украину непрерывно. Мы помогаем Украине всем, чем можем, и ищем способы увеличить нашу помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу", - заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.
Ведомство отмечает, что в ответ на просьбы Украины Литва уже поставила в этом году 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи патронов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, а также систему дистанционного подрыва RISE-1.
"Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро. Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 миллионов евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить такую динамику поддержки", - говорится в сообщении ведомства.
Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.
В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитана Науседа.
А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн. евро.
Накануне Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и встретился с Зеленским.
Кроме того, Литва предоставит Украине поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры.
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