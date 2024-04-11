Литва передала Украине новую партию военной помощи

"Литва поддерживает Украину непрерывно. Мы помогаем Украине всем, чем можем, и ищем способы увеличить нашу помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу", - заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Ведомство отмечает, что в ответ на просьбы Украины Литва уже поставила в этом году 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи патронов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, а также систему дистанционного подрыва RISE-1.

"Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро. Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 миллионов евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить такую динамику поддержки", - говорится в сообщении ведомства.