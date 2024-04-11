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Литва передала Украине новую партию военной помощи

Фото: министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В четверг, 11 апреля, в Украину поступили беспилотники, генераторы и раскладушки для украинской армии.

"Литва поддерживает Украину непрерывно. Мы помогаем Украине всем, чем можем, и ищем способы увеличить нашу помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу", - заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Ведомство отмечает, что в ответ на просьбы Украины Литва уже поставила в этом году 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи патронов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, а также систему дистанционного подрыва RISE-1.

"Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро. Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 миллионов евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить такую динамику поддержки", - говорится в сообщении ведомства. 

Помощь Литвы Украине

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитана Науседа.

А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн. евро.

Накануне Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и встретился с Зеленским.

Кроме того, Литва предоставит Украине поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры.

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