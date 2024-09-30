Литва передала Міжнародному суду в Гаазі матеріали, що стосуються злочинів режиму Лукашенка

За даними литовської сторони, є достатньо доказів вважати, що Лукашенко та його спільники скоюють злочини проти людства. Зокрема, мова про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

"Уряд Литви взяв на себе ініціативу стати першою державою, яка передала ситуацію в Білорусі на розгляд Міжнародного кримінального суду. Він зробив це тому, що не може більше сидіти склавши руки, поки в сусідній країні Білорусі продовжують масово скоюватися злочини проти людяності, а жертви знемагають у вигнанні, далеко від своїх домівок, родин і друзів", - сказано у повідомленні Мін'юсту.

На думку литовського уряду, дане питання викликає занепокоєння з точки зору національної безпеки і міжнародної спільноти в цілому.

"Литва була першою державою, яка звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і врешті-решт був виданий ордер на арешт Путіна. Зараз ми звертаємося до МКС з проханням розслідувати ситуацію в Білорусі і очікуємо ордер на арешт Лукашенка", - заявила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська.

Що передувало

Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому Лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.

Сувалкський коридор

Малонаселена прикордонна зона між Литвою та Польщею є ключовою для транспортних та енергетичних зв'язків Балтійських країн з рештою ЄС. Водночас вона є найкоротшим шляхом між Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Ця територія розглядається як потенційний сухопутний "коридор" довжиною близько 100 км, який міг би з'єднати Білорусь із Калінінградом.

Ще 2022 року Politico писало, що Сувалкський коридор із Білорусі до Калінінграда стане першою метою Кремля в разі війни проти НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.