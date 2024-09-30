Литва передала Международному суду в Гааге материалы, касающиеся преступлений режима Лукашенко

По данным литовской стороны, достаточно доказательств считать, что Лукашенко и его сообщники совершают преступления против человечества. В частности, речь идет о принудительной депортации и преследовании людей, а также о других жестоких действиях, противоречащих основным нормам международного права.

"Правительство Литвы взяло на себя инициативу стать первым государством, которое передало ситуацию в Беларуси на рассмотрение Международного уголовного суда. Оно сделало это потому, что не может больше сидеть сложа руки, пока в соседней стране Беларуси продолжают массово совершаться преступления против человечности, а жертвы изнемогают". в изгнании, вдали от своих домов, семей и друзей", - говорится в сообщении Минюста.

По мнению литовского правительства, данный вопрос вызывает беспокойство с точки зрения национальной безопасности и международного сообщества в целом.

"Литва была первым государством, которое обратилось к МКС по ситуации в Украине, и в конце концов был выдан ордер на арест Путина. Сейчас мы обращаемся к МКС с просьбой расследовать ситуацию в Беларуси и ожидаем ордер ареста Лукашенко", - заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

Что предшествовало

Ранее белорусские пропагандисты опубликовали видео, на котором Лукашенко обратился к своему военному и спросил, сможет ли тот "прихватить территорию Польши". Также он в разговоре упомянул Сувалкский коридор и бросил обвинения в сторону Варшавы и Вильнюса.

Сувалкский коридор

Малонаселенная пограничная зона между Литвой и Польшей является ключевой для транспортных и энергетических связей Балтийских стран с остальным ЕС. В то же время, она является кратчайшим путем между Беларусью и Калининградской областью РФ.

Эта территория рассматривается как потенциальный сухопутный "коридор" протяженностью около 100 км, который мог бы соединить Беларусь с Калининградом.

Еще в 2022 году Politico писало, что Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО.

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