Литва передає Україні пакет допомоги для відновлення енергоінфраструктури

Литовський мережевий оператор Litgrid передає Україні пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Це вже третя подібна допомога від компанії.

У компанії зазначили, що цей пакет допоможе забезпечити надійне постачання електроенергії та відновити енергетичну інфраструктуру країни після війни.

"Ми підготували ще один пакет допомоги для постраждалої від війни України, енергетична інфраструктура якої постійно руйнується. Ми демонтуємо різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які більше не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у відмінному робочому стані. Ми чуємо від наших колег в Україні, що наше обладнання одразу ж встановлюється в мережі та допомагає відновити енергосистему країни", - заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Новий пакет допомоги складається з основного і найдорожчого підстанційного обладнання в мережі передачі - автотрансформатора 330/110/10 кВ, а також іншого обладнання в мережі передачі 330 кВ і 110 кВ, такого як розподільчі пристрої, компресори, ізолятори, вводи для автотрансформаторів, обладнання релейного захисту та автоматики, трансформатори для вимірювання струму і напруги.