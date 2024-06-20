Литва передает Украине пакет помощи для восстановления энергоинфраструктуры
Литовский сетевой оператор Litgrid передает Украине пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры. Это уже третья подобная помощь от компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании отметили, что этот пакет поможет обеспечить надежные поставки электроэнергии и восстановить энергетическую инфраструктуру страны после войны.
"Мы подготовили еще один пакет помощи для пострадавшей от войны Украины, энергетическая инфраструктура которой постоянно разрушается. Мы демонтируем различные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые больше не используются на объектах Litgrid, но находятся в отличном рабочем состоянии. Мы слышим от наших коллег в Украине, что наше оборудование сразу же устанавливается в сети и помогает восстановить энергосистему страны", - заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.
Новый пакет помощи состоит из основного и самого дорогостоящего подстанционного оборудования в сети передачи - автотрансформатора 330/110/10 кВ, а также другого оборудования в сети передачи 330 кВ и 110 кВ, такого как распределительные устройства, компрессоры, изоляторы, вводы для автотрансформаторов, оборудование релейной защиты и автоматики, трансформаторы для измерения тока и напряжения.
Отключение света в Украине
В Украине с весны 2023 года наблюдаются регулярные отключения электроэнергии. Это происходит из-за дефицита генерации, вызванного российскими обстрелами украинских ТЭС и ГЭС. Ситуацию также усугубляет летняя жара. Повышенный спрос на электроэнергию из-за использования кондиционеров еще больше увеличивает нагрузку на энергосистему.
Власти Украины предпринимают меры по стабилизации ситуации. Осуществляется ремонт поврежденных объектов, ведутся переговоры о поставках дополнительного объема электроэнергии из-за рубежа.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 20 июня графики отключения света будут снова действовать в течение всего дня. При этом время отключений будет снижено.
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