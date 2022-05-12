Литва отзывает посла из России и ликвидирует консульство в Петербурге

Фото: Литва отзывает своего посла из России (pixabay)

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. Кроме того, страна закрывает свое консульство в Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что посол должен перестать выполнять обязанности с 1 июня. Также в правительстве уже зарегистрировали постановление о ликвидации генерального консульства Литвы в Петербурге. Оно закроет свои двери 7 июня.