ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва отзывает посла из России и ликвидирует консульство в Петербурге

Новина українською →
Вильнюс, Четверг 12 мая 2022 17:45
Литва отзывает посла из России и ликвидирует консульство в Петербурге Фото: Литва отзывает своего посла из России (pixabay)
Автор: Наталья Юрченко

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. Кроме того, страна закрывает свое консульство в Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что посол должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Также в правительстве уже зарегистрировали постановление о ликвидации генерального консульства Литвы в Петербурге. Оно закроет свои двери 7 июня.

Напомним, что Литва ранее заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В частности, главе российской дипмиссии в Вильнюсе приказали покинуть страну.

При этом власти Литвы активно поддерживают Украину в войне с Россией. Парламент признал РФ страной-террористом и геноцид украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Российская Федерация
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область