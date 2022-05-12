Литва отзывает посла из России и ликвидирует консульство в Петербурге
Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. Кроме того, страна закрывает свое консульство в Петербурге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что посол должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.
Также в правительстве уже зарегистрировали постановление о ликвидации генерального консульства Литвы в Петербурге. Оно закроет свои двери 7 июня.
Напомним, что Литва ранее заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В частности, главе российской дипмиссии в Вильнюсе приказали покинуть страну.
При этом власти Литвы активно поддерживают Украину в войне с Россией. Парламент признал РФ страной-террористом и геноцид украинцев.
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