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Литва відкликає посла з Росії і ліквідує консульство в Петербурзі

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Вільнюс, Четвер 12 травня 2022 17:45
Литва відкликає посла з Росії і ліквідує консульство в Петербурзі Фото: Литва відкликає свого посла з Росії (pixabay)
Автор: Наталія Юрченко

Литва офіційно відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла в Росії. Крім того, країна закриває своє консульство в Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відзначається, що посол повинен перестати виконувати обов'язки з 1 червня.

Також в уряді вже зареєстрували постанову про ліквідацію генерального консульства Литви в Петербурзі. Воно закриє свої двері 7 червня.

Нагадаємо, що Литва раніше заявила про розрив дипломатичних відносин з Росією. Зокрема, главі російської дипмісії у Вільнюсі наказали покинути країну.

При цьому влада Литви активно підтримує Україну у війні з Росією. Парламент визнав РФ країною-терористом і геноцид українців.

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