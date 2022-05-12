Литва відкликає посла з Росії і ліквідує консульство в Петербурзі
Литва офіційно відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла в Росії. Крім того, країна закриває своє консульство в Петербурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Відзначається, що посол повинен перестати виконувати обов'язки з 1 червня.
Також в уряді вже зареєстрували постанову про ліквідацію генерального консульства Литви в Петербурзі. Воно закриє свої двері 7 червня.
Нагадаємо, що Литва раніше заявила про розрив дипломатичних відносин з Росією. Зокрема, главі російської дипмісії у Вільнюсі наказали покинути країну.
При цьому влада Литви активно підтримує Україну у війні з Росією. Парламент визнав РФ країною-терористом і геноцид українців.
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