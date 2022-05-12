Литва відкликає посла з Росії і ліквідує консульство в Петербурзі

Фото: Литва відкликає свого посла з Росії (pixabay)

Литва офіційно відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла в Росії. Крім того, країна закриває своє консульство в Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відзначається, що посол повинен перестати виконувати обов'язки з 1 червня. Також в уряді вже зареєстрували постанову про ліквідацію генерального консульства Литви в Петербурзі. Воно закриє свої двері 7 червня.