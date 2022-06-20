Литва ответила на запугивания России из-за прекращения транзита в Калининград

"Принятые Европейским Союзом ограничительные меры в отношении транзита некоторых товаров с основной территории РФ в Калининград Россия назвала "блокадой". В действительности транзит пассажиров и товаров (продукты питания, лекарства и т. д.), не подпадающих под санкции ЕС, продолжается в Калининград через Литву", - подчеркнул министр.

По его словам, угрозы РФ о блокаде литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

"Россия может продолжать запугивать ЕС "военными угрозами". Однако, не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей", - подчеркнул Анушаускас.