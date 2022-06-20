Литва відповіла на залякування Росії через припинення транзиту до Калінінграду

"Прийняті Європейським Союзом обмежувальні заходи щодо транзиту деяких товарів з основної території РФ у Калінінград Росія назвала "блокадою". Насправді транзит пасажирів та товарів (продукти харчування, ліки тощо), які не підпадають під санкції ЄС, триває до Калінінграду через Литву", - наголосив міністр.

За його словами, загрози РФ про блокаду литовських морських портів не можуть бути правдивими, оскільки Кремль не має таких повноважень.

"Росія може продовжувати залякувати ЄС "військовими погрозами". Проте, не втрачатимемо здатності відокремлювати дезінформацію та пропаганду від реальних можливостей", - наголосив Анушаускас.