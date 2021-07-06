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Беларусь сокращает до минимума посольство Литвы

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Минск, Вторник 06 июля 2021 18:51
Беларусь сокращает до минимума посольство Литвы Фото: посольство Литвы в Беларуси сокращают до минимума (prolitvu.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусский режим решил сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси. Белорусская сторона уже сообщила об этом временной поверенной в делах Литвы в Беларуси Асте Андияускене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Беларуси.

Причиной этого решения, как поясняют в Минске, стало то, что Литва предоставила официальный дипломатический статус офису белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

"Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию сделанных в последнее время официальным Вильнюсом бессмысленных и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащие духу и уровню добрососедских отношений и подрывают двустороннее сотрудничество", - заявили в МИД Беларуси.

Как отметили в белорусском министерстве, санкции в отношении литовского посольства будут сняты после того, как Вильнюс отменит свои "недружественные инициативы, которые разжигают конфронтацию в отношениях с Беларусью".

Напомним, в конце мая белорусский режим выслал из страны всех латвийских дипломатов, после чего посольство Латвии в Минске перестало работать.

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