Литва у відповідь скорочує посольство Білорусі

Литва дзеркально відповіла на дії Білорусі щодо свого посольства в Мінську. Чисельність білоруської дипмісії у Вільнюсі буде скорочено до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви .

Відзначається, що сьогодні, 7 липня у відповідь на триваючі систематичні недружні дії Білорусі в МЗС Литви був повірений у справах білоруського посольства. Йому була вручена нота про скорочення чисельного складу дипмісії.

"Дипломатичний склад посольства Білорусі в Литві повинен бути скорочений до одного співробітника (для виконання консульських функцій), може залишитися не більше 3 співробітників посольства для виконання адміністративних і технічних функцій", - наголошується в повідомленні.

Як пояснили в Міністерстві, це рішення прийнято у відповідь на недружні дії білоруської влади.

Також повіреному в справах посольства Білорусі в Литві був виражений протест проти триваючих в країни порушень прав і свобод людини, репресій проти громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Литовський МЗС зажадав негайного звільнення всіх політичних в'язнів та інших незаконно затриманих, а також припинення їх утримання під вартою.