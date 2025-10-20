Литва отримала нові вертольоти від США для посилення оборони

Литовські Збройні сили оголосили про надходження перших вертольотів UH-60M Black Hawk, замовлених у Сполучених Штатах.

Як зазначається в повідомленні на офіційній сторінці армії у Facebook, це перші "Чорні яструби" з литовською символікою - триколором і Хрестом Вітіса.

Історія закупівлі та підготовка

Постачання UH-60M Black Hawk було замовлено ще 2020 року. Минулого року на авіабазі Шяуляй було введено в експлуатацію ангар для зберігання, технічного обслуговування та утримання нових вертольотів.

Завдання та переваги

Як підкреслюють литовські військові, нові гелікоптери будуть використовуватися для тактичної мобільності та підтримки сухопутних військ, а також для швидкого реагування на загрози та надзвичайні ситуації.

UH-60M Black Hawk призначені для транспортування особового складу, евакуації поранених і надання оперативної допомоги, що значно розширює можливості Литви у сфері національної оборони.

Вертольоти також стануть важливим елементом інтеграції Литви в системи колективної оборони НАТО, забезпечуючи сумісність з озброєнням союзників і оперативну готовність до будь-яких викликів безпеки.