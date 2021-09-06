Литва отправит представителя МИД в Ирак для ускорения возвращения мигрантов
МИД Литвы направит в Ирак своего представителя для переговоров по ускорению возвращения мигрантов на родину. В ведомстве отметили, что депортация нелегалов сопряжена с трудностями, несмотря на согласие некоторых из них добровольно покинуть страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Представитель нашего министерства должен начать работу в Багдаде в ближайшие дни", - цитирует агентство главу МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса.
Он отметил, что для принятия этого решения потребовалось время, поскольку дипломатам работать в Багдаде нелегко из-за необходимости учитывать особенности этой страны.
Министр добавил, что последнее время растет число мигрантов, которые добровольно соглашаются вернуться на родину. Однако депортация нелегалов сопряжена с трудностями.
"Убедить Ирак принять депортированных людей по-прежнему непросто, даже несмотря на то, что у ЕС есть соглашение с Багдадом", - уточнил он.
Напомним, в течение нескольких последних месяцев из Беларуси в Литву проникли более 4 тысячи нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Среди них преобладают выходцы из Ирака.
Отметим, на фоне кризиса с мигрантами из Беларуси Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Вильнюса.