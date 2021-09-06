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Литва відправить представника МЗС до Іраку для прискорення повернення мігрантів

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Вільнюс, Понеділок 06 вересня 2021 21:35
Литва відправить представника МЗС до Іраку для прискорення повернення мігрантів Фото: Литва відправить дипломата на переговори в Ірак, щоб прискорити повернення мігрантів (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Литви направить до Іраку свого представника для переговорів щодо прискорення повернення мігрантів на батьківщину. У відомстві зазначили, що депортація нелегалів пов'язана з труднощами, незважаючи на згоду деяких з них добровільно покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Представник нашого міністерства повинен почати роботу в Багдаді найближчими днями", - цитує агентство главу МЗС країни Габріелюса Ландсбергіса.

Він зазначив, що для прийняття цього рішення потрібен був час, оскільки дипломатам працювати в Багдаді нелегко через необхідність враховувати особливості цієї країни.

Міністр додав, що останнім часом зростає кількість мігрантів, які добровільно погоджуються повернутися на батьківщину. Однак депортація нелегалів пов'язана з труднощами.

"Переконати Ірак прийняти депортованих людей як і раніше непросто, навіть незважаючи на те, що у ЄС є угода з Багдадом", - уточнив він.

Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців з Білорусі до Литви проникли понад 4 тисячі нелегальних мігрантів з Азії та Африки. Серед них переважають вихідці з Іраку.

Зазначимо, на тлі кризи з мігрантами з Білорусі Польща і Литва в спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Вільнюса.

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Литва Ірак Міграційна криза
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