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Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (twitter.com/LithuaniaMFA)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы отправило Украине военное оборудование для разблокировки портов. Часть из него уже идет в Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

"Для открытия портов на юге Украины ей нужно военное оборудование. Часть его уже в процессе снабжения. К сожалению, другого пути разблокировать порты нет", - заявил он.

Ранее Ландбергис заявил, что если бы все страны ЕС предоставили Украине необходимое вооружение, то война против России закончилась бы быстрее.

Напомним, президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.

Кроме того, в Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

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