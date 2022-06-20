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У ЕС есть все инструменты для того, чтобы закончить войну в Украине быстро, - МИД Литвы

Новина українською →
Вильнюс, Понедельник 20 июня 2022 12:46
У ЕС есть все инструменты для того, чтобы закончить войну в Украине быстро, - МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (twitter com nexta tv)
Автор: Валерия Полищук

Если бы все страны Европейского союза предоставили Украине необходимое вооружение, то война против России закончилась бы быстрее.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

"У Европейского союза есть инструменты для того, чтобы закончить войну гораздо быстрее. Они были у него всегда. Если бы мы выполнили не 10% украинских просьб, а 90%, война не длилась бы так долго", - заявил он.

При этом министр подчеркнул, что для разблокирования украинских портов необходимо военное оборудование.

"Я говорю об этом уже почти два месяца вместе с украинцами. Если мы серьезно настроены помочь решить продовольственный кризис, мы должны серьезно отнестись к защите портов", - заявил Ландсбергис.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставка современного оружия Украине повысит шансы на скорейшее освобождение оккупированных Россией территорий.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины.

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