У ЕС есть все инструменты для того, чтобы закончить войну в Украине быстро, - МИД Литвы

Если бы все страны Европейского союза предоставили Украине необходимое вооружение, то война против России закончилась бы быстрее.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci .

"У Европейского союза есть инструменты для того, чтобы закончить войну гораздо быстрее. Они были у него всегда. Если бы мы выполнили не 10% украинских просьб, а 90%, война не длилась бы так долго", - заявил он.

При этом министр подчеркнул, что для разблокирования украинских портов необходимо военное оборудование.

"Я говорю об этом уже почти два месяца вместе с украинцами. Если мы серьезно настроены помочь решить продовольственный кризис, мы должны серьезно отнестись к защите портов", - заявил Ландсбергис.