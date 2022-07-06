Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной

Министр сообщил, что армия Литвы позаботилась обо всей логистике.

"Первый беспилотник покидает Литву. Армия Литвы позаботилась обо всей логистике, а Минобороны - о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины", - говорится в сообщении.

Жители Литвы провожали беспилотник.

О поставках беспилотника в Украину сообщил в Twitter украинский посол в Литве Петр Бешта.

"Даже в такой важный день - День Литовской государственности - наш братский литовский народ твердо стоит в своей солидарности с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Ванагас направился на помощь украинским защитникам в достижении победы", – написал он.

Напомним, в мае Литва объявила сбор средств на покупку беспилотника для Украины. Литовцы собрали 5 млн евро за 3,5 дня.

Тогда Турция решила передать Украине боевой дрон бесплатно.

Как сообщалось ранее, украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники для ВСУ.

При этом компания Baykar решила предоставить три беспилотника бесплатно.