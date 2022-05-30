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Литва отменяет ряд ограничений для украинских водителей

Грузовые автомобили (Фото: acea.auto)
Автор: Константин Широкун

Литва для украинских грузовиков отменила проверку на соответствие экологическим нормам. Теперь в Литву могут въезжать украинские грузовые автомобили любого возраста, но в исправном техническом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАР.

Кроме того, до конца этого года полиция, органы таможни и пограничники страны не будут требовать от водителей из Украины разрешений на перевозку различных видов грузов.

Вскоре либерализация правил грузовых перевозок для украинских машин может наступить во всех странах ЕС. Сегодня разрабатывается временное соглашение об автомобильных перевозках грузов между Евросоюзом и Украиной. Это соглашение подразумевает исключение соответствия определенным экостандартам для грузовых автомобилей. Соглашение планируется подготовить и принять до июля этого года.

Под экологическими нормами принято подразумевать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, что в Житомирской области открыли движение временной переправой через реку Ирша, неподалеку от Украинки на трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, после чего движение было закрыто.

Также мы писали, что в Одесской области не будут вводить запрет на проезд по трассе Одесса-Рени для граждан.

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Литва