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Литва скасовує низку обмежень для українських водіїв

Вантажні автомобілі (Фото: acea.auto)
Автор: Константин Широкун

Литва для українських вантажівок скасувала перевірку на відповідність екологічним нормам. Тепер до Литви можуть в'їжджати українські вантажні автомобілі будь-якого віку, але в справному технічному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАР.

Крім того, до кінця цього року поліція, органи митниці та прикордонники країни не вимагатимуть від водіїв з України дозволів на перевезення різних видів вантажів.

Незабаром лібералізація правил вантажних перевезень для українських машин може наступити в усіх країнах ЄС. Сьогодні розробляється тимчасова угода про автомобільні перевезення вантажів між Євросоюзом і Україною. Ця угода передбачає виключення відповідності певним екостандартам для вантажних автомобілів. Угоду планується підготувати й прийняти до липня цього року.

Під екологічними нормами заведено мати на увазі набір значень показників шкідливих викидів в атмосферу, яким повинні відповідати двигуни внутрішнього згоряння автомобілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Житомирщині відкрили рух тимчасовою переправою через річку Ірша, неподалік від українки на трасі М-07 Київ - Ковель - Ягодин. Основний міст був пошкоджений авіаударом російських окупантів, після чого рух було закрито.

Також ми писали, що в Одеській області не вводитимуть заборону на проїзд трасою Одеса-Рені для громадян.

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Литва