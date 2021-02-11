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Литва отказалась арестовать соратника Навального по запросу РФ

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 05:31
Литва отказалась арестовать соратника Навального по запросу РФ Фото: Волков и Навальный (facebook.com/leonid.m.volkov)
Автор: Инна Собора

Министр инстранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал намерения РФ арестовать Леонида Волкова - соратника оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что такие стремление России "является практикой, заслуживающей осуждения".

Об этом пишет Delfi.

Волкова в России обвинили в том, что пользуясь социальными сетями, он якобы побуждал несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, его объявили в межгосударственный розыск

"Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах", - сказал глава литовской дипломатии Ландсбергис.

Он также добавил, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации.



РБК-Украина писало, что вечером 10 февраля жена арестованного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в Германию.

Оппозиционера Алексея Навального арестовали 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". В феврале суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше", однако в тюрьме он проведет 2,5 года.

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