Литва отказалась арестовать соратника Навального по запросу РФ
Министр инстранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал намерения РФ арестовать Леонида Волкова - соратника оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что такие стремление России "является практикой, заслуживающей осуждения".
Об этом пишет Delfi.
Волкова в России обвинили в том, что пользуясь социальными сетями, он якобы побуждал несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, его объявили в межгосударственный розыск
"Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах", - сказал глава литовской дипломатии Ландсбергис.
Он также добавил, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации.
РБК-Украина писало, что вечером 10 февраля жена арестованного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в Германию.
Оппозиционера Алексея Навального арестовали 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". В феврале суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше", однако в тюрьме он проведет 2,5 года.