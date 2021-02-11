Литва відмовилася заарештувати соратника Навального за запитом РФ
Міністр зовнішніх справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс розкритикував наміри РФ заарештувати Леоніда Волкова - соратника опозиціонера Олексія Навального. Він заявив, що такі прагнення Росії "є практикою, що заслуговує осуду".
Про це пише Delfi.
Волкова в Росії звинуватили в тому, що користуючись соціальними мережами, він нібито спонукав неповнолітніх до участі у несанкціонованих мітингах. Басманний районний суд Москви заочно заарештував Волкова, його оголосили в міждержавний розшук
"Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції, по суті, дискредитує участь Росії в цих інструментах", - сказав глава литовської дипломатії Ландсбергіс.
Він також додав, що використання найбільшої в світі міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу в політичних цілях заборонено Третьою статті Конституції цієї організації.
РБК-Україна писало, що ввечері 10 лютого дружина заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія прилетіла до Німеччини.
Опозиціонера Олексія Навального заарештували 18 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовим отрутою "Новачок". У лютому суд замінив йому умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму по справі "Ів Роше", проте у в'язниці він проведе 2,5 року.