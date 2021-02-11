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Литва відмовилася заарештувати соратника Навального за запитом РФ

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 05:31
Литва відмовилася заарештувати соратника Навального за запитом РФ Фото: Волков і Навальний (facebook.com/leonid.m.volkov)
Автор: Инна Собора

Міністр зовнішніх справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс розкритикував наміри РФ заарештувати Леоніда Волкова - соратника опозиціонера Олексія Навального. Він заявив, що такі прагнення Росії "є практикою, що заслуговує осуду".

Про це пише Delfi.

Волкова в Росії звинуватили в тому, що користуючись соціальними мережами, він нібито спонукав неповнолітніх до участі у несанкціонованих мітингах. Басманний районний суд Москви заочно заарештував Волкова, його оголосили в міждержавний розшук

"Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції, по суті, дискредитує участь Росії в цих інструментах", - сказав глава литовської дипломатії Ландсбергіс.

Він також додав, що використання найбільшої в світі міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу в політичних цілях заборонено Третьою статті Конституції цієї організації.


РБК-Україна писало, що ввечері 10 лютого дружина заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія прилетіла до Німеччини.

Опозиціонера Олексія Навального заарештували 18 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовим отрутою "Новачок". У лютому суд замінив йому умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму по справі "Ів Роше", проте у в'язниці він проведе 2,5 року.

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